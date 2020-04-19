حظك اليوم الأحد 19-4-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يحب عمله ويخلص في تحقيقه على أكمل وجه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم نضجا وقدرة على تحقيق مكاسب ورغبة في التطور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء مشاعر وأفكار وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا آبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.