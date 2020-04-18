"بعد شلل عامين".. سيدة تستعيد الحركة عقب إزالة ورم بالمنصورة الدولي

استعادت سيدة في العقد الرابع من عمرها، قدرتها على الحركة بعد أن حرمت من السيطرة على أطرافها لمدار عامين نتيجة وجود ورم على الحبل الشوكي، مما تسبب في إصابتها بشلل جزئي.

ونجح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي "العام الجديد" اليوم السبت، في إجراء عملية جراحية نادرة، وإزالة الورم مما يؤهلها لاستعادة الحركة من جديد.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن ما حدث إنجاز جديد على يد أبطال صحة الدقهلية، حيث نجح فريق طبي بإجراء عملية جراحية نادرة وحرجة لسيدة تعاني من شلل جزئي بالأطراف نتيجة وجود ورم ضاغط على الحبل الشوكي العنقي، حيث جرى التدخل الجراحي العاجل من الفريق الطبي لاستئصال الورم.

وأضاف مكي في تصريح صحفي، أن العملية استغرقت حوالي 4 ساعات، وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة وحالة السيدة مستقرة، وقدم الشكر للفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالحفيظ شهاب الدين استشاري المخ والأعصاب.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالحفيظ شهاب الدين، إن المريضة عمرها حوالي 35 عاما، ووصلت إلى المستشفى في حالة سيئة تعاني من شلل جزئي في الرجلين، وقبضة اليدين وجزاء من الذراعين، وذلك نتيجة وجود ورم على الفقرتين السادسة والسابعة، وحالتها كانت تتدهور.

وتابع شهاب الدين لـ"الوطن"، أن المريضة حالتها كانت متأخرة، وخلال 36 ساعة من وصولها المستشفى جرى تجهيزها للعملية بعد إجراء الفحوصات والإشعات اللازمة، وخاصة أن خلايا الجهاز العصبي لم ماتت لا تتجدد مرة أخرى.

وأشار إلى أن المريضة بعد العملية بدأت تستعيد الحركة في يديها، وتحتاج فترة من العلاج الطبيعي لاستعادة الحركة في رجليها.

وشارك في إجراء العملية الدكتور محمد فاروق استشاري المخ والأعصاب والدكتور أشرف البدراوي استشاري التخدير، ومدير مستشفى المنصورة الدولي، والدكتور كريم المتولي أخصائي تخدير والفريق المعاون من هيئة التمريض.