عبدالغفار عن طلاب الدراسات العليا: كل جامعة تقرير موعد امتحاناتها

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أمر طلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تقرير موعد الامتحانات، "لن نحاسبهم على الفترة التي توقفت بها الدراسة وسيتم خصم فترة توقف الدراسة من ضمن المدد اللازمة للحصول على الدرجة العلمية".

وأضاف عبدالغفار خلال فيديو نشرته وزارة التعليم العالي على فيس بوك: "المجلس الأعلى للجامعات قرر تشكيل لجنة بها بعض رؤساء الجامعات والمعاهد والجامعات الخاصة تتابع تنفيذ القرارات الجديدة بشكل كبير وتتلقى الاستفسارات من الجامعات فيما يخص التطبيق خصوصا مع تفاصيل كل كلية، ونترك للجامعات مع اللجنة المشكلة حل المشكلات جميعها".

واستكمل عبدالغفار: "مكناش ناسيينكم.. كنا بنحاول نحط السيناريوهات والبدائل الممكنة للحفاظ على صحة الطلاب والاطمئنان على مستقبلهم بأقل خسائر ممكنة والقرارت هي الأنسب للحفاظ على صحة الطلاب ومستقبلهم".