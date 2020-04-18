ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى ألف و513

أعلنت السلطات العراقية، تسجيل 31 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة واحدة في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأشارت وزارة الصحة العراقية، في بيان، اليوم، إلى أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ ألف و513، ومجموع الوفيات82، موضحة أن إجمالي حالات الشفاء من الوباء بلغت 953، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقالت الوزارة العراقية، إنه "تم فحص (ألفين و218) نموذجا في كل المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة، منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 53ألف و955)".

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (31) اصابة في العراق"، مشيرة الى أن "عدد الوفيات فتم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة الطب".

وكان مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، أعلن في وقت سابق، اليوم، شفاء أحد المصابين بكورونا المستجد بعد تلقيه العلاج باسخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وقال هورامي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن المواطن شفي من كورونا المستجد بعد علاجه باستخدام بلازما الدم، وقد غادر المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل إلى 110 إلى الآن.