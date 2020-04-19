ارتفاع وفيات كورونا بإسرائيل إلى 164

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 164، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب، أن ارتفاعًا طرأ كذلك على أعداد المصابين بالوباء، ليصل إلى 13ألف و265 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 113 على أجهزة تنفس صناعي.

وأجبرت أعداد الإصابات المرتفعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي على فرض تدابير استثنائية لاحتواء الوباء، بما في ذلك تعزيز الوجود العسكري في عدد من الأحياء المتشددة.

وفي سياق آخر، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، صالح العاروري، إن الحركة منذ انطلاقتها وضعت تحرير الأسرى على سلّم أولوياتها، على حد تعبيره.

وفي برقية وفاء للأسرى الفلسطينيين، بثها مكتب إعلام الأسرى التابع لـ"حماس"، بمناسبة إحياء "يوم الأسير الفلسطيني"، أمس، ذكر القيادي أن الحركة "حاولت مرارا تحرير أسراها بعمليات نُفذت ونجحت، وأخرى لم تنجح، لكن المحاولات لتحرير الأسرى مستمرة منذ البداية".

وأعرب العاروري عن ثقته بأن "موعد الحرية للأسرى في سجون الاحتلال قد اقترب بإذن الله"، مضيفا: "آمل ألا تنتهي هذه السنة إلا وقد تحرر أسرانا من هذا القيد".

وشدد نائب رئيس المكتب السياسي على أن "موضوع تحرير الإنسان من القيد والسجان بالنسبة للحركة هو عنوان جدية ومصداقية، وقدرة المقاومة على إنجاز أهدافها"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد العاروري، أن مكانة الأسرى "ليست بحاجة للتأكيد عليها، فقضيتهم محط إجماع عند شعبنا وأمتنا، وكل أحرار العالم، وأن فرحة تحرير الأسرى ستكون عنوان الانتصار والتحرير"، على حد وصفه.