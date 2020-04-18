الحديدي: الأعياد في زمن كورونا تبدو غريبة.. والأزمة هتعدي زي غيرها

هنأت الاعلامية لميس الحديدي، الأقباط والمسلمين بحلول عيد القيامة المجيد وشهر رمضان المبارك وأعياد شم النسيم، حيث قالت: "هذا أسبوع حافل بالمناسبات يبدأ بعيد القيامة وفي منتصفه شم النسيم ونهايته شهر رمضان، كل سنة والمصريين بخير صحيح الأوضاع تبدو غريبة هذا العام بدون احتفالات في الكنائس أو المنتزهات والحدائق العامة لكن هتعدي الازمة زي ما عدت كل الأزمات السابقة".

وعلقت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، على بيان وزارة الصحة المصرية بشأن مستجدات وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث ذكرت أن نسب اليوم هي الأعلى على الإطلاق منذ بداية الأزمة على كافة الأصعدة سواء عدد المصابين أو عدد المتعافين أو عدد الوفيات.

وتابعت: " لازلنا في رحلة صعود المنحنى وإن كانت الزيادة كبيرة اليوم لكن نبقى في معدلات الزيادة الأفقية ولم يتحول المنحنى إلى الشكل الرأسي وهذا يدل على استمرار القدرة على السيطرة على الأوضاع من خلال أمرين، الأول السيطرة على استقرار النظام الصحي بطاقته الاستيعابية المخططة فضلاً عن أن استمرار المنحنى الافقي يساعد في اتخاذ قرارات مستقبلية تشمل فتح الاقتصاد جزئياً".