نقابة الإعلاميين تنعى المخرج التلفزيوني مجدي الشيخ

نعى مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، مجدي الشيخ المخرج التلفزيوني، الذي وافته المنية أمس السبت.

وقال نقيب الاعلاميين، في بيان، "فقدنا مثالا واضحا، وقيمة في الإخراج التلفزيوني، حيث كان من الرعيل الأول بالتلفزيون.. وكان يعمل بإدارة المنوعات، وتتلمذ على يديه العديد من كبار مخرجي ماسبيرو".

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن المخرج مجدى الشيخ ابن شقيق المخرج الكبير كمال الشيخ، ومن أهم برامجه "هنا وهناك"، على القناة الثانية، ومسلسل الأطفال "جد ولعب"، ومسلسل "ابتسامة"، لأحمد آدم وصلاح عبد الله.

وتابع: "رحم الله الزميل مجدي الشيخ، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".