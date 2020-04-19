ضبط شخص استولى على مليون جنيه من 5 مواطنين بسوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العام "منطقة جنوب الصعيد" في سوهاج من إلقاء القبض على شخص استولى على مليون و40 ألف جنيه من 5 مواطنين بزعم استثمارها في مجال العقارات مقابل أرباح شهرية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود بلاغ محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "علاء.ص.أ" 30 عاما، حاصل على دبلوم و4 آخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من "أبو دهب.م.م" 35 عاما، حاصل علي دبلوم ويقيم عرابة أبو دهب دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم علي مبلغ مليون و40 ألف جنيه بقصد توظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.