نائب: مافيا الدروس الخصوصية تحارب التجربة الملهمة للأبحاث التعليمية

وصف الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تجربة الأبحاث التي استخدمتها وزارة التربية والتعليم كبديل لامتحانات نهاية العام الدارسي الحالي، بالملهمة وغير المسبوقة، مطالبا بتعميمها على السنوات الدراسية القادمة بشكل دوري، ولأكثر من مرة خلال العام الواحد.

وأكد أبوالعلا أنّ منح الفرصة لطلاب سنوات النقل لإعداد مشروعات بحثية يثقل مهاراتهم البحثية، وهي واحدة من أهم مهارات التعلم، ويخرج عن الإطار التقليدي القائم على الحفظ والتلقين إلى الفهم والبحث وإختبار المفاهيم، وهو أمر يدفع بالعملية التعليمية في مصر خطوات إلى الأمام، ويساهم في إخراج طلاب يمتلكون أدوات البحث العلمي.

وأوضح أبو العلا أنّ التجربة تتعرض لحرب شرسة من مافيا مراكز الدروس الخصوصية، وهو أمر متوقع نظرا لأنه يمس بمصالحهم بشكل مباشر، ويضعف قدرتهم على تحصيل الأموال، وللأسف بعض الأسر انساقت وراء دعاياتهم المغرضة وهاجموا التجربة قبل أن يخوضها أبنائهم.

وطالب أبوالعلا، كل أسرة بأن تساعد أبنائها على إنجاز الأبحاث بأنفسهم، ومراقبة النتيجة ومردود ذلك على مستواهم العلمي والبحثي، مخاطبا الأسر المصرية: "أبناءكم يجلسون بالساعات على شبكة الإنترنت، جربوا أن تساعدوهم على استخدام محركات البحث لإنجاز الأبحاث المطلوبة منهم، وهذا سيكون مدخلا رائعا لتعديل استخداماتهم للإنترنت".