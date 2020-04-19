مسؤول إيراني: أعداد ضحايا كورونا في طهران تفوق الأرقام الرسمية

أكد رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي رفسنجاني، إنه وفقًا لتقديرات مركز أبحاث البرلمان الإيراني وآراء الخبراء، فإن عدد ضحايا وباء كورونا في العاصمة "أعلى بكثير من الأرقام الرسمية"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وذكر رفسنجاني، خلال اجتماع علني لمجلس مدينة طهران يوم الأحد، أن وزارة الصحة نفسها تؤكد الفرق بين الأرقام الحقيقية والأرقام الرسمية للضحايا، مشيرا إلى ما أعلنه نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، الثلاثاء الماضي، عن صعوبة تقدير العدد الدقيق لضحايا كورونا، وانخفاض تقديراتها مقارنة بالأرقام الحقيقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم، إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 87 وفاة إلى 5118 حالة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي نقله التليفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 82211، وإيران هي أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا بالفيروس.

وفي وقت سابق، نشر مركز أبحاث البرلمان تقريرا أفاد أن العدد الفعلي للوفيات يبلغ نحو ضعفين أكثر من المعلن، بينما يزيد عدد المصابين بما يتراوح من 8 و10 أضعاف عن العدد الذي أعلنته وزارة الصحة.

وفي أحدث إحصائيات رسمية لها، قالت وزارة الصحة الإيرانية إن "5031 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 80 ألفًا بالفيروس التاجي في إيران حتى الآن".

وقال محسن هاشمي رفسنجاني إن سبب الاختلاف بين الإحصاءات الرسمية والإحصاءات الحقيقية هو "التأخير في الإعلان عن وصول كورونا إلى البلاد وعدم حساب الضحايا السابقين، وعدم وجود اختبارات كافية في البلاد وإطلاق أسماء أمراض أخرى مثل اضطرابات الجهاز التنفسي على كورونا".

كما طالب رئيس مجلس مدينة طهران بإعلان إحصائيات محافظة ومدينة طهران "بشكل منفصل"، محذرا في الوقت نفسه من "الإسراع في رفع القيود" باعتبار أن "السفر قد يتسبب في انتشار الفيروس التاجي مرة أخرى".

وبينما لم تقدم وزارة الصحة أي إحصائيات حول عدد المصابين والوفيات في طهران، ذكرت ناهد خُداكرمي، عضو مجلس طهران، في مقابلة مع صحيفة "شرق"، الأربعاء، أنه "بين 70 إلى 100 شخص يموتون في طهران يوميا بسبب وباء كوفيد 19".