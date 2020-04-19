ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 13 ألفا و491 حالة

قالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تسجيل 129 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم، ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و491 حالة.

وأشارت الوزارة الإسرائيلية، إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 172 حالة، فيما تعافى نحو 3 آلاف و564 شخصا من الوباء، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ويتلقى حاليا 571 مريضا بالوباء العلاج في المستشفيات، بينما تم عزل 6 آلاف و 745شخصا في منازلهم، كما يتلقى ألفين و55 شخصًا آخر العلاج حاليًا في فنادق مخصصة.

ويأتي الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات، في الوقت الذي صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المرحلة الأولى التي تنص على رفع التقييدات بشكل متدرج على سوق العمل والاقتصاد والسماح بعودة 30% من الموظفين والعمال، على أن تدخل تعليمات رفع القيود حيز التنفيذ اليوم الأول، وسيتم العمل بها حتى مطلع مايو المقبل.