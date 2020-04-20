"الأوقاف" عن إقالة المتحدث باسمها: إعفاؤه طبيعي ويتناسب مع حجم الكارثة

علق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على إقالة الدكتور أحمد القاضي من منصب المتحدث باسم الوزارة، أنه كان يجدر على المتحدث أن يقول إننا ملتزمون بإجراءات منظمة الصحة العالمية ووزارة الأوقاف بدلا من أن يقول إننا ندرس إقامة صلاة التراويح في رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "نرى أن المتحدث أخطأ في الرد، وإعفاؤه من عمله رد فعل طبيعي ويتناسب مع حجم الكارثة التي حدثت".

وتابع: "لا يستطيع أحد أن يزايد على إيماننا أو إيمان وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، أو إسلام المصريين ونحن آخر دولة علقت صلاة الجماعة، وحتى من يتحدثون عن مصر في قطر وتركيا سبقونا في تعليق الصلاة وهم حتى لا يبثون عبر استديوهاتهم بل من منازلهم، ولا يرضيهم أن يعيش المسلمون ويتاجرون بالدين وهم أبعد ما يكونون عنه".