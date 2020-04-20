غادة عبدالرازق عن تصوير "سلطانة المعز": مش بتعامل مع بنتي وولادها

قالت الفنانة غادة عبدالرازق، إن مسلسل "سلطانة المعز" المزمع عرضه في رمضان تعرض اسمه لعدد من التغييرات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على "العربية الحدث": "اسم المسلسل في البداية كان فقط (سلطانة) وبعد ذلك تم تغييره إلى (سلطانة المعز)"، مشيرة إلى أنها تحب دوما تقديم الشخصية القوية في كل أعمالها لكون ذلك جزء من شخصيتها وحرصها على تجسيد دور مناصر للمرأة.

وتابعت: "بحب أدواري أجيب فيها حق المرأة زي مابيقولوا، والمسلسل يمثل إضافة فنية جديدة لي".

وحول أجواء التصوير في ظل أزمة كورونا وضيق الوقت قالت: "زنقة، بس بناخد كل الاحتياطات اللازمة ونحرص على التباعد الاجتماعي، وباخد الاحتياطات، وبعيدة عن بنتي وأولادها وعازلة نفسي عنهم تماما، وماقدرش أقرب منهم".