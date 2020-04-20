مسلم: الناصريون أضروا بعبدالناصر.. والسادات لم يأخذ حقه أثناء حياته

تحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث ذكر أن عبدالناصر زعيم من الصعب نسيانه، وهذا الرجل ورغم مرور أكثر من 50 عامًا على رحيله إلا أنه ما زال حتى الآن محل جدل، مؤكدًا أنه ليس ناصريًا ولكنه يعشق عبدالناصر، ويرى أن الناصريين أضروا بجمال عبدالناصر أكثر مما نفعوه وأخذوا منه أكثر ما أعطوا له.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات زعيم كبير لم يأخذ حقه أثناء حياته، ولكن أخذ حقه بعد رحيله، مؤكدًا أن السادات لو كان انصاع لرأي الناس بعدم إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل ودخل في حروب دون جاهزية كانت مصر ستُهزم، حيث وصل الأمر من قبل الناس أن تتهمه بالخيانة.