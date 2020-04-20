أكبر متعافٍ من كورونا في مصر: حظيت برعاية على أعلى مستوى

قال الحسن محمد عباس، نجل أكبر متعافٍ من فيروس كورونا في مصر، إن أسرته كانت تعتقد أن ما يمر به والده في بداية الأمر هو دور برد عادي وبسيط، ولكن التفتنا إلى أن الأعراض التى يتم الإعلان عنها تنطبق على والدي، وتابع: "لم نبحث عن مصدر العدوي التي لحقت بوالدي، كونه شخصية تفضل التحرك بشكل مستمر".

وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب ذلك توجه بوالده إلى مستشفى حميات الأقصر وتم سحب العينة منه وبعدها ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واستطرد نجل أكبر متعافٍ قائلاً: "والدي قضى أسبوعا بمستشفى إسنا للعزل الصحى، وكنا نتابع حالته من إدارة المستشفى.. وهو أول حالة تم تسجيلها بمركز قوص بمحافظة قنا".

وقال الحاج محمد عباس، أكبر متعافٍ من كورونا، خلال اتصال مشترك، إنه حظى برعاية طبية على أعلى مستوى، موجهاً الشكر إلى العاملين فى المنظومة الطبية كافة على الدور الكبير الذى يبذلونه فى علاج المرضى، وتابع: "كانوا يستجيبون لنا في صمت وهدوء".

وألقى الحاج محمد عباس، قصيدة شعرية تعبر عن المرحلة التى مر بها وألمه مع إصابته بفيروس كورونا، ناصحاً المصريين بالحذر من خطورة الفيروس القاتل واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتابع: "ولذلك أنا أقول تركنا السلام والتزامنا بالتعليمات وخفنا جميعاً من الاشتباه".