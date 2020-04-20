مسلم: الخطيب نجم لن يتكرر.. ولدينا أمل فى قدرته على تغيير منظومة الكرة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إنه يحب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وما زال يأتي بفيديوهاته أثناء لعبة الكرة "بقول لأبني ده أمهر من لعب كورة قدم"، موضحًا أن الخطيب قد يكون علقنا الكثير من الطموح عليه عندما جاء رئيسا للنادي الأحمر، وقام بأشياء كثيرة جيدة للغاية، ولكن ما زال لديه مشاكل في إدارة الأهلي يجب عليه حلها.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، :" علقنا على الخطيب أمال كبيرة وطموحات كبيرة ووجدنا أنه هيغير منظومة الكرة على الإطلاق، نحن أمام نجم مش هيتكرر، بس كانت طموحاتنا كانت كبيرة شوية".

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن الخطيب شرفة في مكتبه، وسعد به الكثير من الزملاء في الوطن والذين أعربوا عن حبهم للخطيب، " قولتلهم أحنا كنا بنروح من المدرسة عشان نقعد نتفرج عليه، أكتر لاعب في مصر بل في العالم كله تعرف أنه بيسخن من أصوات الجماهير، كان عشمي فيه أكبر من كده، وما زال عندي عشم فيه أنه ينقل الأهلي نقلة ثانية في الكورة".

مسلم: ساويرس فيه جدعنة وعند الصعايدة

وعن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنه تعامل مع ساويرس عندما كان رئيسًا لتحرير "المصري اليوم"، واكتشف أنه رجل يتمتع بالكثير من الليبرالية، "فيه جدعنة الصعيدي بس عنيد، نفس عند الصعايدة".