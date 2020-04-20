رمضان: أنا "نمبر وان" عشان بذاكر الدور كويس.. وأدرس تقديم فيلم عن أحمد زكي

قال الفنان محمد رمضان، إن إخلاصه في عمله وشغله هو سبب نجاحه ووصوله إلى "نمبر وان": "الدور اللي بمثله بقعد أذاكره قبل التصوير فترة كبيرة وبحضر وأنزل أقعد مع شخصيات شبيهة بدوري، وربنا مش بيساوي اللي تعب قد اللي متعبش".

محمد رمضان: ربنا مش بيساوي اللي تعب قد اللي متعبش

وأضاف "رمضان" خلال تسجيل مصور له مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، أنه قد أدى دور الفنان الكبير أحمد زكي في مسلسل "السندريلا": "أنا بتمنى أعمل فيلم عن قصة حياه الفنان أحمد زكي".

ووصف "رمضان"، الفنان الراحل بشخصية عظيمة، ويجب أن يتم صنع فيلم سيرة ذاتية عنه: "دي حاجة أنا بتمناها، وهدرسها بشكل كبير الفترة اللي جاية".

رمضان: الممثل الحقيقي اللي يقدر يتلون ويتنقل في الشخصيات اللي بيقدمها

وأكد أن الممثل الحقيقي هو من يستطيع التلون والتنقل بين الشخصيات التي يقوم بإدائها أمام الجمهور: "لحد آخر يوم في عمري ثقة في الله الجمهور مش هيبقي فاهم أنا مين ولا أعرف أعمل إيه".

رمضان: ثقة في الله محدش هيقدر يصنفني.. والجمهور مش هيبقى فاهم أنا مين ولا بعمل إيه

وأشار إلى أن الفنان الذي يتم تصنيفه قد حدد عمره بعمر قصير له: "الأستاذ عادل أمام لم يصنف حتى هذه اللحظة، ومقدرش أقول أنه كومديان أو تراجيدي أو رومانسي، وفيه نجوم بتسعى للتصنيف وده مش ذكاء".