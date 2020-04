رمضان: أنا "نمبر وان" عشان بذاكر الدور كويس.. وأدرس تقديم فيلم عن أحمد زكي

View this post on Instagram

١- يكشف #أول_مرة عن مشروعه القادم المتعلق بالفنان الراحل #احمد_زكي، ٢- ويجيب عن #الزعيم #عادل_امام ٣- ترقبوا الجزء 3 واعترافات وجريئة من بطل مسلسل "النمس" في #رمضان #2020 ملاحظة: اشكر كل من قام من اهل الاعلام بالاشارة الى حسابي عند قيامهم بنقل تصريحات النجم #محمد_رمضان التي اعلنها في حواري معه في الجزء1 وأعتب على عدم مهنية البعض ومنها موقع مجلة “ #لها" وقلة اخرين سطو ع الحوار دون ذكر المصدر ???? . #ربيع_هنيدي #مصر #cairo #egypt @mohamedramadanws