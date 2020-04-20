رمضان: أنا "نمبر وان" عشان بذاكر الدور كويس.. وأدرس تقديم فيلم عن أحمد زكي
أتمني أعمل فيلم عن قصة حياه أحمد زكي
كتب:
محمد متولي
11:53 ص | الإثنين 20 أبريل 2020
قال الفنان محمد رمضان، إن إخلاصه في عمله وشغله هو سبب نجاحه ووصوله إلى "نمبر وان": "الدور اللي بمثله بقعد أذاكره قبل التصوير فترة كبيرة وبحضر وأنزل أقعد مع شخصيات شبيهة بدوري، وربنا مش بيساوي اللي تعب قد اللي متعبش".
محمد رمضان: ربنا مش بيساوي اللي تعب قد اللي متعبش
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١- يكشف #أول_مرة عن مشروعه القادم المتعلق بالفنان الراحل #احمد_زكي، ٢- ويجيب عن #الزعيم #عادل_امام ٣- ترقبوا الجزء 3 واعترافات وجريئة من بطل مسلسل "النمس" في #رمضان #2020 ملاحظة: اشكر كل من قام من اهل الاعلام بالاشارة الى حسابي عند قيامهم بنقل تصريحات النجم #محمد_رمضان التي اعلنها في حواري معه في الجزء1 وأعتب على عدم مهنية البعض ومنها موقع مجلة “ #لها" وقلة اخرين سطو ع الحوار دون ذكر المصدر ???? . #ربيع_هنيدي #مصر #cairo #egypt @mohamedramadanws
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وأضاف "رمضان" خلال تسجيل مصور له مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، أنه قد أدى دور الفنان الكبير أحمد زكي في مسلسل "السندريلا": "أنا بتمنى أعمل فيلم عن قصة حياه الفنان أحمد زكي".
ووصف "رمضان"، الفنان الراحل بشخصية عظيمة، ويجب أن يتم صنع فيلم سيرة ذاتية عنه: "دي حاجة أنا بتمناها، وهدرسها بشكل كبير الفترة اللي جاية".
رمضان: الممثل الحقيقي اللي يقدر يتلون ويتنقل في الشخصيات اللي بيقدمها
وأكد أن الممثل الحقيقي هو من يستطيع التلون والتنقل بين الشخصيات التي يقوم بإدائها أمام الجمهور: "لحد آخر يوم في عمري ثقة في الله الجمهور مش هيبقي فاهم أنا مين ولا أعرف أعمل إيه".
رمضان: ثقة في الله محدش هيقدر يصنفني.. والجمهور مش هيبقى فاهم أنا مين ولا بعمل إيه
وأشار إلى أن الفنان الذي يتم تصنيفه قد حدد عمره بعمر قصير له: "الأستاذ عادل أمام لم يصنف حتى هذه اللحظة، ومقدرش أقول أنه كومديان أو تراجيدي أو رومانسي، وفيه نجوم بتسعى للتصنيف وده مش ذكاء".