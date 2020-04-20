محافظ الغربية: الشوارع خالية من المارة.. وأغلقنا طرق الكورنيش

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ المواطنين ملتزمون بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، وجرى إغلاق الطرق المؤدية للكورنيش وطنطا والطرق الرئيسية، ومنع سير التاكسي والميكروباص، لحماية المواطنين ومكافحة فيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19".

واضاف رحمي، خلال مدخلة هاتفية لبرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكستر نيوز"، أنّ هناك تنسيق كامل مع رؤساء المدن والمحليات لتطبيق التعليمات، إلى جانب التنسيق مع الدوريات الأمنية الموجودة في المحافظة.

ولفت إلى إغلاق المحلات التجارية، عدا الخدمية، مثل أفران العيش والسوبر ماركت والصيدليات، لافتا إلى أنّ شوارع المحافظة تكاد تكون خالية تماما من المارة.

وأوضح رحمي أنّ المحافظة حركت أمس سيارات تحمل مكبرات للصوت لإذاعة بيان في جميع أنحاء المحافظة، بضرور التزام المواطنين بإجراءات الحظر ومنع التجمعات، أو الخروج في شم النسيم للشوارع، لحمايتهم من الفيروس ووقف انتشاره.