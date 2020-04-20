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بعد اكتشاف إصابات بكورونا.. إغلاق جزئي لمصنع بورسلين بالإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
04:15 م | الإثنين 20 أبريل 2020
اطباء الحجر الصحي

اطباء الحجر الصحي

أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إغلاق جزء من الشركة المصرية الألمانية للبورسلين بمنطقة العامرية غرب المدينة، لمدة 14 يومًا، لاكتشاف عدد من الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمصنع، والذين نُقلوا إلى مستشفيات الحجر الصحي.

وقال وكيل وزارة الصحة لـ"الوطن"، إنه تم حصر المخالطين لجميع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بمعرفة فريق الطب الوقائي بالمديرية، وتم إلزامهم بالعزل المنزلى لمدة 14 يومًا.

وأضاف أنه تم تطهير وتعقيم مبان المصنع بالكامل، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.