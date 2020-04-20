تحرير 64 مخالفة تموينية لمحلات بيع الأسماك والمخابز في يوم بالإسماعيلية

أعلن حامد إبراهيم حامد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أنه تم شن عدة حملات خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن ضبط وتحرير عدد 64 محضر ومخالفة تموينية، منها 35 للمخابز بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، و20 لمحلات بيع الأسماك والسوبر ماركت لعدم وجود شهادات صحية، و9 محاضر أخرى عدم إعلان أسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية وضبط ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملة ضبطت 113 كيلو جرام رنجة بدون بيانات صلاحية و49 كيلو أسماك مجمدة بدون شهادة صلاحية و50 كيلوجرام لحوم طازجة مذبوحة خارج المجزر وعليها أختام مزورة و7 كيلو لحوم مفرومة ومعبأة بدون بيانات صلاحية وتم تحريز المضبوطات وإحالة المحاضر إلى النيابة.