"فيرجين أتلانتك" تعلن عن حاجتها لقرض من الحكومة البريطانية حتى لا تنهار

قال رئيس شركة "فيرجين أتلانتك" للطيران، الملياردير ريتشارد برانسون، أمس الاثنين، إن شركته بحاجة إلى مساعدات مالية من الحكومة البريطانية لتستطيع البقاء بعد أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في الوقت الذي يعمل للدفاع عن نفسه بسبب تقديم شركته لطلب إنقاذ.

وأوضح رئيس الشركة، في خطاب مفتوح نشر أمس الإثنين في صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية، أنه يعمل ليل نهار لإنقاذ الوظائف قائلا إن شركته بحاجة إلى أموال دافعي الضرائب في شكل قرض تجاري.

وأضاف برانسون، أنه سيضع الجزيرة التي يمتلكها في البحر الكاريبي كضمان في محاولته التقدم للحكومة بطلب إنقاذ لشركته من الإفلاس.

وقال برانسون، إن الفترة الحالية "من أسوأ الفترات" التي واجهها خلال عمله في الأسواق خلال الخمس عقود الماضية.

وجاء هذا بعد مساعيه للحصول على دفعة إنقاذ حكومية تصل إلى 500 مليون إسترليني للمساعدة في إنقاذ شركة فيرجين أتلانتك بسبب التداعيات الاقتصادية بسبب كورونا المستجد.