انهيار تاريخي للبترول وإفلاس شركات طيران.. نزيف كورونا الاقتصادي في 24 ساعة

لا يزال العالم ينزف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أصاب وقتل الملايين في معظم بلدان الأرض، إلا أن النزيف الاقتصادي كذلك جراء قرارات العزل والتباعد والحظر وإيقاف الطيران وحركة التجارة تفاقمت وازدادت، ففي 24 ساعة ماضية تنوعت الخسائر الاقتصادية بين انهيار تاريخي للبترول الأمريكي وما يتبعه من تهديد بالإفلاس لشركات عديدة وهبوط أسهم، وكذلك إفلاس بعض شركات الطيران نتيجة الخسائر الكبيرة التي تحملتها طوال الفترة الماضية.

في أمريكا، تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت حوالي إلى أكثر من 350% ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق، حيث تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات، أمس الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

سعر برميل البترول الأمريكي يصل إلى سالب 37 دولار والمؤشرات تنهار

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو 55.90 دولار، أو 306%، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 9.2% إلى 25.43 دولار للبرميل، وهبطت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 2020 حوالي 4.6 دولار، أو 18%، إلى مستوى قياسي منخفض عند 20.43 دولار للبرميل.

الانهيار التاريخي للنفط أثر بشكل كبير على الأسهم، حيث تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس الاثنين وتضررت أسهم قطاع الطاقة من تهاوي أسعار النفط، في حين يتأهب المستثمرون لأسبوع حافل بنتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مزيدا من المؤشرات على حجم الضرر الناجم عن فيروس كورونا.

وهبط المؤشر "داو جونز الصناعي" أكثر من 2% بعد دقيقتين من بدء التداول على تراجع 147.39 نقطة، بما يعادل 0.61%، إلى 24095.10 نقطة، وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 على انخفاض 28.94 نفطة، أو 1.01 %، إلى 2845.62 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 96.77 نقطة، أو 1.12%، إلى 8553.38 نقطة.

إفلاس 5 شركات طيران في 24 ساعة

شركات الطيران واصلت نزيف الخسائر، لتشهد الساعات الماضية إفلاس العديد منها، حيث أعلنت شركة "فيرجن أستراليا" التي تعاني من ضائقة مالية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت التوقف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث قالت في إشعار إلى البورصة الأسترالية إنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرّغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين.

وأعلنت الخطوط الجوية النرويجية منخفضة التكلفة، أمس الاثنين، أنها قدمت طلبا لإعلان إفلاس أربع شركات تابعة لها فى الدنمارك والسويد، متخصصة في مجال إعداد الطيارين وأفراد أطقم الطيران، على خلفية أزمة فيروس كورونا، وقال الرئيس التنفيذي للشركة جاكوب شرام في بيان إن تأثير فيروس كورونا على صناعة الطيران غير مسبوق.

وأكدت الشركة أن طلبات الإفلاس المقدمة في الدنمارك والسويد وإلغاء الاتفاقات مع "أو.إس.إم أفيشن" شملت نحو 1570 طيارا و3100 فرد من طواقم الطيران، وألغت الشركة 85% من رحلاتها وسرحت مؤقتا نحو 90% من موظفيها، أي نحو 7300 موظف، بسبب ركود الطلب والقيود المفروضة على السفر.