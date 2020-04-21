تفاعل ونسب مشاهدة.. كواليس محاضرات وورش المسرح أون لاين

حقق ملتقى محاضرات وورش المسرح أون لاين، والذي نظمته مؤسسة "س" للثقافة والإبداع تفاعلًا كبيرا، ونسبة مشاهدة جيدة على مدى 6 أيام مدة في الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.

وقال متدربون، في تعليقاتهم أون لاين، إنهم استفادوا من المحاضرات والورش بشكل كبير، خاصة مع التواصل والمناقشات التي تمت بينهم وبين المدربين الذين أجابوا عن أسئلتهم بشكل توضيحي، وكأنهم في قاعات الورش والمحاضرات.

فيما قال هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة، إن المرحلة الأولى من الملتقى حققت أهدافها من حيث ردود الفعل والتواصل بين المدربين والمتدربيين، وهو ما جعل المتدربيين يطالبون باستمرار الورش لفترات طويلة وتنظيمها أيضا في باقي مجالات المسرح .

وأضاف أن المرحلة الأولى تضمنت محاضرات وورش في الإنتاج والتسويق المسرحي للمخرج جمال ياقوت أستاذ المسرح بجامعة الإسكندرية، والتأليف المسرحي للكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والإضاءة لمهندس الديكور حازم شبل، وأيضا مسرح الشارع للمخرج العراقي بشار العليوي.

يذكر أن ملتقى محاضرات وورش المسرح أون لاين والذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع هو الأول من نوعه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أزمة فيروس كورونا، وعقب النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمي أون لاين.