"عربية النواب" تطالب المجتمع الدولى بنسف القواعد التركية داخل أدلب

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة قيام النظام التركى الارهابى ممثلا فى رجب طيب ارودغان اقامة قواعد عسكرية في مدينة إدلب السورية مؤكدا ان هذا الامر مرفوض ويفضح حقيقة النوايا السيئة لرجب طيب اردوغان للمساس بسيادة ووحدة أراضي سوريا وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ان تركيا بمثل هذه الاعمال غير الشرعية تؤكدا انها لم تلتزم بالاتفاقات التي وقعتها سواء في أستانا أو في سوتشي والتي تنص جميعها على الاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي السورية مطالبا من المجتمع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة بسرعة التحرك لمواجهة ونسف هذه الاعمال التى تخالف مواثيق الامم المتحدة وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة ان صمت المجتمع الدولى عن التصرفات الارهابية للنظام التركى داخل سوريا وليبيا جعل رجب طيب اردوغان يتمادى فى أعماله الارهابية ضد سوريا وليبيا على الرغم من تفشى فيروس كورونا داخل تركيا وازدياد حدة المعارضة التركية ضد التصرفات والفيروسات الاردوغانية متسائلا الى متى يظل المجتمع الدولى صامتا امام التصرفات الارهابية الخطيرة التى يقوم بها رجب طيب اردوغان خاصة اقدامه على اقامة قواعد عسكرية داخل مدينة إدلب السورية او ارسال الارهابيين والمرتزقة الى ليبيا للقيام باعمال ارهابية وإجرامية داخل الاراضى الليبية