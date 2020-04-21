"عبدالعال" لسيدات مصر: اصنعوا كمامات من القماش في منازلكم

طالب الدكتور علي عبدالعال، الجميع، بإدراك خطورة الأمر، والتعامل بإيجابية داخل وخارج المنزل، متابعا: "العلاج الوحيد لدرء فيروس كورونا، هو الوقاية ثم الوقاية، وهي مسؤولية كل مواطن لمواجهة فيروس كورونا".

وقال عبدالعال، موجّها حديثه لسيدات مصر: "أي ست بيت تستطيع بمتر قماش صناعة الكمامات في المنزل، لذلك فمهما اتخذت الدولة من إجراءات، فعلى المواطن التيقن من ضرورة التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات المنزلية لدرء زيادة الإصابة بفيروس كورونا".

كما وجّه رئيس مجلس النواب، التحية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والحكومة للمجهود المبذول، في ضوء مستجدات فيروس كورونا، موضحا أنّ الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء وتحركاته بين المحافظات، للتأكد من استمرار حركة العمل داخل المواقع.