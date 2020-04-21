طبيب أمراض صدر يكشف تأثير "كورونا" على نقص الأكسجين بالجسم

كشف الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم أمراض الصدر بطب القصر العيني، أن فيروس كورنا قد يترك بعض الأعراض الجانبية على عمل الرئتين بعد المثول للشفاء التام منه، وأن هذه الأعراض الجانبية تتمثل في نقص الأكسجين.

وأضاف "سالم"، خلال لقاء مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع علي قناة "mbc مصر"، أن 75% من المتعافين من كورونا، لا يترك عليهم الفيروس أي أعراض جانبية، أما النسبة الباقية فتكون الأعراض عليهم بسيطة جدًا، وتزول مع المتابعة المستمرة.

وأشار إلى أن الأعراض تظهر في جميع حالات أمراض الفيروسات الرئوية بصفة عامة، حيث يحدث تليف بسيط في الرئة، وضيق في التنفس، بسبب نقص الأكسجين، الذي يؤثر على الغذاء الوظيفي لأجهزة الجسم، ويتم التحسن بعد الالتزام بالعلاج ومتابعة الطبيب المعالج.

وتابع "سالم"، أن نقص الأكسجين يؤدي أيضًا إلى زيادة ضربات القلب، ويؤثر على أداء الدورة الدموية في المخ، والرئتين، وأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة، ومرضى الحساسية الشديدة، ومرضي السكري، مشيرًا إلى أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة أيضًا متابعة الأطباء بشكل مباشر وعدم الانتظار، لأن أصحاب هذه الأمراض لا يتحملون نقص الأكسجين في الجسم.