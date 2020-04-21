انتهاء 30% من توسعات محطة معالجة الصرف غرب أكتوبر

قال المهندس حسام الدين حسني مدير مشروعات توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب أكتوبر، إنّ المحطة تعمل بطاقة استيعابية 150 ألف متر مكعب، لافتا إلى أنّ المحطة متطورة وتعمل بنظام معالجة ثلاثية، ونسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى 30%، وتكلفة المشروع مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنّ المحطة تخدم مدينة 6 أكتوبر، والمياه ستروي المسطحات الخضراء بعد معالجتها بنظام ثلاثي وصالحة للري المسطحات الخضراء بالشوارع.

وأشار إلى أنّ رأس مال الشركة هي العمالة، وهذا هو الاستثمار الحقيقي، إذ يتم توعية العمال بفيروس كورونا، وتوفير وسائل الأمان والصحة للعمالة، وتعقيم المكاتب والأفراد، وتوفير غرفة التعقيم الذاتي قبل دخول المشروع، موضحا أنّ الغرفة تم تصميمها بواسطة عمال المشروع بنصف ثمن غرفة التعقيم الجاهزة: "المواطن المصري لو عرف إن اللي قدامه خايف عليه هيتعاون معاه جدا".