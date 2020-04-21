رمضان عبدالمعز باكيا: اللهم لا تحل بيننا وبين بيتك الحرام في رمضان

بكى الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، على الهواء في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، أثناء دعاءه لشهر رمضان.

ودعا "عبدالمعز"، قائلًا "اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن برحمتك اللهم يا رحيم يا رحمن، اللهم أعنا ما أبقيتنا في هذه الدنيا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم افتح لنا بيوتك في الأرض، اللهم سلم الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء".

وتابع "اللهم يا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطي نسألك، فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه، لا تحل بيننا وبين بيتك الحرام وحرم رسولك الكريم أبدًا ما أبقيتنا، اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت".

وأضاف، "اللهم قنا برحمتك، واصرف عنا بخفي لطفك شر ما قضيت، ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين".