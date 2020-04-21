متخصص بالشأن الليبي يوضح ملابسات قتل "تكته" بليبيا

قال عبدالستار حتيته، المتخصص في الشأن الليبي، إن هناك أنباء عن مقتل "تكته" الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي جنوب العاصمة طرابلس، في عملية نوعية للجيش الوطني الليبي لإنهاء عمليات تفخيخ السيارات وتصنيع العبوات الناسفة وزرع المتفجرات في المباني والشوارع الليبية، وهو الأمر الذي تخصص فيه.

وأضاف "حتيته" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المخابرات العامة الليبية قد قامت بمراقبته حتى خرجت أنباء اليوم بالقضاء عليه: "هو مصري ومتخصص في عمليات التفخيخ واستهداف آليات تابعة للجيش الوطني الليبي، شخص خطير للغاية"، موضحا أنه كان ضمن الجماعات التي مولتها تركيا وقطر وتم توظيفه في عمليات كثيرة بعدد من المدن الليبية.

وأكد أن قتل "تكته" يعد ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية، ومن المرجح التأكيد على مقتله خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن النظام التركي قام بعملية خبيثه خلال الأيام الماضية وذلك على خلفيه انهيار العملة التركية "المقاتل كان يحصل على ألفين دولار، وحصل صدام بين المرتزقه وعدد من جنود الجيش التركي، وده بعد ما قرروا يعطوا أموال الإرهابيين بالليرة التركية بدلا من الدولار".