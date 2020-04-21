"الزباين نطت من الشبابيك".. حملة تفتيشية تضبط صالة رياضية بالسويس

قام مسئولو حي السويس في محافظة السويس، بضبط صالة ألعاب رياضية خاصة، "جيم"، تعمل بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق صالات الألعاب الرياضية.

وقامت الحملة باقتحام "الجيم" حيث قام الأشخاص المتواجدون بصالة الألعاب الرياضية بالهروب من النوافذ باستخدام سلم خشبي بمجرد دخول مسئولي حي السويس إلى الصالة الرياضية.

وقام رئيس حي السويس، بتحرير محضر لإدارة "الجيم" لمخالفتهم قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق الصالات الرياضية.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن جميع الإجراءات القانونية، سيتم اتخاذها ضد من يخالفون قرارات الإغلاق والحظر.

وأشار المحافظ، إلى أن رؤساء الأحياء يقومون بجولات مستمرة ودائمة للتأكد من تنفيذ قرارات الإغلاق الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.