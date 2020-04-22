الإحصاء: 4.1 مليون مشتغل جديد انضموا لسوق العمل خلال 5 سنوات

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبية العامة والاحصاء، إنّ 4.1 مليون مشتغل جديد انضموا لسوق العمل في المنشآت الاقتصادية خلال الخمس سنوات الأخيرة منذ عام 2013.

وأضاف بركات خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر الجهاز، لإعلان تفاصيل مؤشرات ونتائج التعداد الاقتصادي الخامس 2018، أنّ الزيادة في عدد المشتغلين ساهمت في انخفاص معدلات البطالة، من 13% عام 2013 إلى 7.9% خلال عام 2019.

وأكد أنّ المؤشرات تؤكد اهتمام الدولة بتشغيل الشباب وخلق فرص العمل لهم في منشآت القطاع الرسمي.

وكانت "الوطن" نشرت نتائج التعداد الاقتصادي الخامس، وجاءت المؤشرات التعداد الاقتصادي الخامس على النحو التالي:

- 3.743 مليون منشأة وجاء اجمالي المنشآت كالآتي:

-1536 منشأة بالقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بنسبة 0.04% وكذا 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص بنسبة 99.96%.