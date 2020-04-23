التحقيقات تكشف القصة الكاملة لضبط شاب وفتاة لتصويرهما أفلاما إباحية

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، التي جرت بمعرفة الجهات الأمنية، عن التفاصيل الكاملة في واقعة ضبط شاب وفتاة، لقيامهما بتصويره أفلام إباحية، داخل شقة بمنطقة 6 أكتوبر، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم الرئيسي هو الذي يقوم بتمثيل الأفلام وتصويرها لبثها عبر مواقع إباحية، وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهم يستأجر شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة ويقوم بإحضار المتهمين الآخرين إلى شقته وتصوير الأفلام الإباحية له وللفتاة ثم رفعها على الموقع الخاص به.

وأضافت التحريات أنه عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تمكن رجال مباحث آداب الجيزة من ضبط المتهم متلبسا مع فتاة واثنين آخرين أثناء قيامهم بتصوير فيلم إباحي، وتم تحريز جميع المقاطع المصورة، فضلا عن تحريز بعض الملابس والأدوات والمعدات المستخدمة فى الواقعة.

وقررت النيابة العامة، حبس الفتاة وباقى المتهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية، بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث آداب الجيزة حول ضلوع شخص في إنشاء موقع إباحي جنسي على شبكة الإنترنت وتصوير رجل وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة ورفع المحتوى الإباحي الخاص بهما على الموقع الإلكترونى وهو عبارة عن مقاطع إباحية كاملة.

وعقب ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر وأسفرت عن صحة المعلومات وأن المتهم يستأجر شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة ويقوم بإحضار المتهمين الآخرين إلى شقته وتصوير الأفلام الإباحية لهما ثم رفعها على الموقع الخاص به.