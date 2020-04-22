"مدتين لا تكفي".. برلمانية تطالب بتعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة

طالبت البرلمانية آمال طرابية، بتعديل المادة 140 من الدستور، لتسمح بزيادة مدة رئيس الجمهورية فى الحكم وألا تقتصر على مدتين فقط.

وقالت طرابية، خلال كملتها فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، إن مصر تحارب كورونا والإرهاب على عكس دول العالم التى تحارب كورونا فقط، مؤكدا أنها للمرة الأولى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ترى مصر دولة عريقة وليست دولة عميقة.

وتابعت: يجب تعديل المادة 140 من الدستور، "مش الرئيس السيسى اللى يقعد دورتين فقط فى الرئاسة بعد تلك الإنجازات الكبيرة".

وتنص المادة 140 من الدستور بعد التعديلات الأخيرة على: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".