"المركزي للتعمير": نذلل العقبات للاستثمار في سيناء.. منطقة واعدة

قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه تم توزيع المشروعات فيما بين شمال وجنوب ووسط سيناء لدفع عجلة التنمية بشكل أسرع: "الرئيس السيسي دعم كافة المشروعات التنموية لسيناء".

وأضاف "نصار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه تم حفر وتنفيذ انفاق سيناء عبر أيادٍ مصرية خالصة، وهناك الكثير من الخبرات المصرية المتميزة التي يتم ومن خلالها تنفيذ مشروعاةت عملاقة واعدة، موضحا أن تلك الخبرة هي ما دفعت بعض الدول للاستعانة بالمهندسيين المصريين في تنفيذ مشروعات عملاقة في دول أخرى: "نملك الخبرة الكبيرة والإنجاز بوقت قليل، والإنسان المصري عمل عجايب، وكان محتاج لتشجيع القيادة السياسية الأساس في دعمنا في تلك المشروعات".

وأكد أنه قد تم إنجاز عدد كبير من المشروعات بسيناء بخلاف تزويدها بالمياه والكهرباء في بعض المناطق وكافة الخدمات من أجل جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية معوقات لجذب الاستثمارات ويتم تذليل جميع الصعاب أمام المستثمرين: "عايزين المستثمرين يضخوا أموالهم في تلك المنطقة الواعدة".