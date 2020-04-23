مفتي الجمهورية: لا نتلقى تعليمات من أحد.. والدولة لا تتدخل في شؤوننا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدولة ليس لها علاقة بما تصدره الدار من فتاوى، كما أن الفتاوى ليس لها شأن بالأمور السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المفتي لا يأخذ تعليمات من أحد وتاريخ دار الإفتاء يدل على ذلك، فدائما ما تُقدر دار الإفتاء العامة وما يحتاج إليه المجتمع واجب شرعي.

وأضاف "علام"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في دار الإفتاء، وتاريخ الهيئة لا يوجد به إملاء من أحد، فلا أحد يتدخل في عمل دار الإفتاء، ولا أحد يتصل بنا لإصدار أي شيء، كما أنه قام بسؤال عدد من المفتين السابقين حول هذا الأمر ولم يجد تدخلا في عملهم.

وأشار إلى أن الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي أكد أنه لا إملاءات على المفتي ودار الإفتاء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشريعة الإسلامية قائمة، والدولة محتكرة حقها للعقاب لأي فصيل وجماعة في إطار القانون، ومن يرفع السلاح على الدولة حق الدولة ردعه بالقانون.