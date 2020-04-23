معتز عبدالفتاح: الرئيس أجاب أمس عن كل ما يشغل المواطن وطمأنه

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في افتتاح عدد من المشروعات شرق القناة هو دعوة لطمأنة الشعب المصري كله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد على شاشة "الحياة": "في أوقات الأزمات سهل جدا الناس تتوتر وتقلق وتخاف لكن اللي بيحصل عكس دا تماما ودا راجع لكلام الرئيس اللي بيبث بيه الاطمئنان للمواطنين".

وتابع: "مفيش موضوع مثار على الساحة إلا والرئيس اتكلم فيه بلهجة اطمئنان، سواء سيناء وكل ما يحيط بها من أخطار، وقال ببساطة دي قضية أمن قومي ومفيش فيها اجتهادات إلا في الملف الاقتصادي".

واستطرد: "الرئيس اتكلم اليوم عن الصيادين وهنعمل معاهم إيه، والمزارعين اللي هياخدوا أراضي في سيناء، وهنعمل إيه في كورونا، وصلاة التراويح في المساجد، وهي جلسة مكاشفة بيتناول فيها كل ما يتعلق بشأن المصريين، وأي 2 قاعدين على القهوة بيناقشوا موضوع رد عليه الرئيس".

وأوضح: "لو فضلنا نتكلم طول الليل والنهار عن كورونا بس هيجيلنا اكتئاب مجتمعي ولازم نقلب الصفحة ونتكلم في قضايا تانية وشئنا أم أبينا فكورونا معانا فترة نتمنى ألا تطول".