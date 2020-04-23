متحدث "الري" يكشف الهدف الرئيسي من خطة الوزارة لتبطين الترع

كشف الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، تفاصيل خطة الوزارة لتبطين الترع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الوزارة تّعمل مع 6 وزارت أخرى على وضع محاور لخطة حل مشاكل المياه، تحت عنوان "الاستراتيجية القومية للمياه"، وتلك الخطة ستستمر لمدة 20 عامًا، ومن ضمن تلك الخطة تأهيل تبطين الترع.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن المقصود بتبطين الترع هو إعادتها لتصميمها الأساسي من خلال تدبيشها بالدبش أو الخرسانة، بدلًا من أعمال التوسعة التي جعلتها أكبر من التصميم الرئيسي الخاص بها، وهذا يوفر المياه لنهاية الترع؛ من أجل تلبية احتياجات المزارعين في أسرع وقت، وهناك حرص من الوزارة على الانتهاء من ذلك في أقرب وقت.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري، أن تبطين الترع يساعد على تقليل التكلفة الخاصة بالتطهير وإزالة الحشائش التي تخرج، وتحسين نوعية المياه، متوقعًا من أن الانتهاء من مشروع التبطين سيعود بشكل جيد جدًا على الاقتصاد.