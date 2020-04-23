نائب يطالب بتشديد العقوبات على مستغلي أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أدت إلى انتشار جرائم الغش التجاري بمجال المستلزمات الطبية ما يؤثر على حياة المواطنين، مشيدا بقرار الحكومة بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة.

وأوضح أن بعض التجار خاصة ممن يعيدوا تدوير المنظفات وبيعها مرة أخرى، استغلوا عدم توافر تلك المستلزمات في الصيدليات وصنعوها وباعوها على الرغم من انتهاء صلاحيتها.

وأضاف أن تطبيق القوانيين بصرامة ووضع تشريعات رقابية جديدة متطورة تواكب التطور واحكام قبضة الدولة على المنتجات والسلع وبخاصة الغذائية، سيوفر على الدولة الكثير وستقي شر ظهور أمراض العصر والأضرار بصحة المواطنيين.

وطالب النائب بتشديد العقوبات ضد مستغلي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ممن يحرصون على كسب الأموال أثناء الظروف الصعبة، فيضاعفون أسعار المنتجات التي قد يكون المجتمع في أمسّ الحاجة إليها.