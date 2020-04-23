بعد إخلاء سبيله.. مواطن تركي يعتدي على شرطي متقاعد ويسرق 8 آلاف ليرة

بعد أن جرى إخلاء أحد السجناء قبل 4 أيام وفقا لقانون العفو الذي قدمة حزب العدالة والتنمية وجرى قبوله من البرلمان التركي صاحب الأغلبية من حزب العدالة والتنمية، اعتدى على رجل شرطة متقاعد والاستيلاء على ما بحوزتة في مدينة قونية التركية.

وألقت قوات الشرطة بالقبض على أحد المتهمين، حيث اعتدى السجين الذي أخلى سبيله وصديقا له على رجل الشرطة المتقاعد وسرقة 8 آلاف ليرة تركية ومن محفظتة ومفاتيح شقتة، ونفى المتهم الذي يدعى "سافاش ج" ويبلغ 26 عاما التهمة، وعلم أنه كان قد خرج من السجن قبل 4 أيام مستفيدا من قانون العفو.

ونفذ الجناة بتلك الواقعة في المقبرة الواقعة في منطقة البوسنة والهرسك في حي سيلجوكو، حيث عزم اثنان من المشتبهين على ضرب ضابط الشرطة المتقاعد "هـ. ج"، وهربا بعد سرقة 8 آلاف ليرة تركية ومفاتيح شقتة.

وجرى نقل الطبيب المتقاعد إلى مستشفى كلية الطب بجامعة سلجوق بسيارة إسعاف، وقال الشرطي في أول بيان له إن المدعو سافاش كان قد سرق مسدس من منزلة قبل ذلك.

نتائج صادمة لحزب العدالة والتنمية لاستطلاع رأي شهر أبريل

نشر مركز إسطنبول للبحوث الاقتصادية، الذي يُجرى بانتظام استطلاعات الرأي مرتين في الشهر، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه لشهر أبريل بعنوان "إذا كانت الانتخابات هذا الأحد".

بعد إعلان حظر التجول الأول في 10 أبريل بعد وباء فيروس كورونا، جرى عمل استطلاع رأي يتعلق بما يلي: نسبة أصوات الأحزاب، مدى الوثوق بالقادة، وأداء رؤساء البلديات، وتأثيرات فيروس كورونا على الحياة اليومية، وعدد حالات ووفيات فيروس كورونا التي تعلن عنها وزارة الصحة بشكل يومي.

جاء فية خسارة بنسبة 7 في المائة لحزب العدالة والتنمية وفقا لاستبيان مركز إسطنبول للبحوث الاقتصادية، حيث تراجعت نسبة حزب العدالة والتنمية إلى 35.8% بخسارة 7% من الأصوات.

ووفقا للاستطلاع، انخفض تقريبا كل رؤساء الأحزاب في تصنيفات نجاح قادة شهر أبريل، بينما كان رئيس الحزب، الذي انخفض كثيرا، هو الرئيس رجب طيب أردوغان.

بينما كانت النقطة الأخرى في الاستبيان هي مدى الوثوق في البيانات التي تقدمها وزارة الصحة التركية فيما يتعلق بفيروس كورونا، كان هناك نسبة 62.2% من المشاركين فى الاستبيان يثقون في تلك البيانات، وكانت تلك النسبة 73.2% بين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية ولكن الصادم في الإستبيان أن 26.8% من المؤيدين لحزب العدالة والتنمية لم يعتقدوا أن تلك البيانات يمكن الوثوق بها.

رغم إغلاق الأسواق سعر صرف الدولار لا ينخفض

اليوم هو يوم السيادة الوطنية ويوم الطفل في تركيا وعلى الرغم من إغلاق الأسواق، فإن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية لا يزال يتم تداوله بقيمة 7 ليرة تركية / الدولار.

وتستمر مراقبة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط قليلا. وفقا للخبراء، لم يمر الاقتصاد العالمي أبدا بفترة كان الطلب فيها محدودا للغاية مثل هذه الفترة، باستثناء الحروب.

واقترب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، الذي كان تحت ضغط لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا، لأعلى مستوياته فقد وصل لحاجز 7 ليرة / الدولار.

أعدد العاطلين في تركيا تتجاوز الـ10 ملايين

بعد تسبب فيروس كورونا فى وجود 4.5 مليون عاطل عن العمل إرتفعت نسبة البطالة في تركيا من 13.8% إلى 30%، ووفقا لأكثر الحسابات تفائلا فإن هذا الرقم قد تخطى 10 ملايين عاطل عن العمل حتى الآن.

فقد أثر فيروس كورونا المستجد على النظام الاقتصادي التركي بشكل أنهكه تماما، حتى أن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا قد ضربت بشكل كبير جدا سوق العمل والتوظيف.

وفقا للأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء التركي، يقدر عدد العاطلين عن العمل، بـ 4.5 ملايين قبل تفشي وباء فيروس كورونا، والآن قد ارتفع هذا الرقم إلى حوالي 10 ملايين، أو أكثر بسبب إنتشار فيروس كورونا.

هذه الصورة المخيفة تعني اتجاها تصاعديا في كتلة العاطلين عن العمل بنسبة 100-120 في المائة، وهكذا، إذا ظل عدد الأشخاص الذين يعبرون عن إجمالي القوى العاملة، أي أولئك الذين لديهم وظائف والعاطلين عن العمل، عند 32 مليون، مثلما كان قبل انتشار الوباء فقد ارتفع معدل البطالة من 13.8% إلى 30%.