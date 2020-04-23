3 إصابات جديدة بكورونا في بلبيس بالشرقية.. وعزل 62 أسرة

سجلت محافظة الشرقية، اليوم الخميس، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 3 قرى بمركز بلبيس، فيما عزلت مديرية الصحة 28 منزلا يقطن بهم 62 أسرة بإجمالي 264 فردا لمدة 14 يوما.

وقال مصدر بمديرية الصحة -رفض ذكر اسمه- إن المحافظة سجلت أمس إصابة كل من "ط.س.ا" مقيم بقرية البلاشون وتم عزل منزلين يقطن بهم 6 أسر بإجمالي 24 فردا، وإصابة "ج.م.ع" مقيم بقرية بير عمارة وتم عزل 14 منزلا يقطن بهم 28 أسرة بإجمالي 40 شخصا، وإصابة "س.ا.س" مقيم بقرية سلمنت وتم عزل 12 منزلا يقطن بهم 20 أسرة بإجمالي 100 شخص.

وأشار إلى أنه تم إخضاع الأسر للعزل المنزلي لمدة 14 يوما في ضوء الإجراءات الاحترازية تحسبا لظهور اي إصابات بينهم إثر مخالطة المصابين.

وأضاف أن فريق من الطب الوقائي توجه إلى القرى الثلاث وجرى تعقيم وتطهير المنازل والشوارع.