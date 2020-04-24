"الوزراء": إذا زادت أعداد الإصابات سنتخذ إجراءات أشد على المواطنين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التوجه العام لحديث رئيس مجلس الوزراء بأنها وإذا سارت الأمور بشكلها الحالي فنحن نسير لنحو التخفيف وعودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وفي حال حدث ما لا نريده ولا نتمناه بزيادة أعداد المصابيين بفيروس كورونا بشكل غير متوقع فلن نتردد في الرجوع عن تلك القرارات مجددا ونتخذ مزيدا من الإجراءات التقيدية، موضحا أن الدولة تراهن على شهر رمضان والذي لا يشهد تزاحم متوقع خلال فترات النهار، ووعي المواطنين والذي نتمنى استمراره.

وأكد أن كل ما هو مغلق ما زال مغلقا عدا بعض الأشياء: "السينمات والمسارح والمقاهي والنوادي الرياضية والاجتماعية والصالات الرياضية، وما فتحناه هو بشكل جزئي لبعض الخدمات، وبعد ما علقنا الخدمات الحكومية حياة الناس توقفت، والحياة أصبها نوع من الشلل نتيجة ذلك" ، مشيرا إلى أنه تم إقرار إعادة جزئية لـ6 خدمات بالشهر العقاري مع مراعاة أن تكون تلك الخدمات التي لا تتسبب في زحام كبير في المكاتب وهي الأكثر إلحاحا: "مثل خدمة توكيلات صرف المعاشات، وخدمات تراخيص السيارات لنوع واحد فقط وهي السيارات الجديدة علشان منعملش تكدس مفاجئ في خدمات المرور والترخيص، وهذه الخدمة توقفها تسبب في مشاكل كبيرة للمصانع والموزعين والوكلاء لتوقف المشتري من الشراء، ورجعنا تلك الخدمة لإحداث حركة في سوق السيارات مجددا".