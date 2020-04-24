"الوزراء" بعد وصول إصابات كورونا لـ4 آلاف: الوضع ما زال تحت السيطرة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الطيران الخارجي سيحتاج إلى وقت كبير لحين عودته كما كان مرة أخرى، حيث إن حركة النقل الداخلي مرتبطة بالأساس بمواعيد بدء الحظر وانتهائه.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإصابات الجديدة كانت الأكبر منذ ظهور فيروس كورنا في مصر: "232 حالة اليوم، والإصابات الكلية وصلت لـ4 آلاف، كل ده ما زال تحت السيطرة"، موضحا أن الأمور ما زالت تجري وفق الإمكانيات التي تمكن الدولة بالسيطرة على الوضع الحالي: "حتى الآن مستغلين 15 مستشفى فقط من 30، يعني نصف القوى اللي خصصناها للعزل، وفتحنا أماكن جديدة للعزل في المدن الجامعية وهتدينا طاقة استيعابية كويسة جدا".

وأكد أن المصاب بفيروس كورونا صغير السن لا يعاني من أمراض مزمنة ولا تظهر عليه أعراض مرضية مثل السعال من الأفضل له وضعه بأحد مباني العزل وليست مستشفى مثل المدن الجامعية، ويتابعه الفرق الطبية بشكل خفيف لعدم حاجته لتدخل طبي كبير: "في خلال فترة أقل من 7 أيام بيكون خف وبيسيب مكان العزل، وبنعمله 3 تحاليل ورا بعض للتأكد من سلامته من الفيروس".