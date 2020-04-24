رامز عن برنامجه: حضرنا في7 شهور وصورنا في أرض محايدة والطاقم 450 فردا

كشف الفنان رامز جلال عن كواليس برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" والمنتظر عرضه عبر فضائية "mbc مصر".

وقال جلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه يحضر للبرنامج منذ 7 شهور: "بقالنا بأمانة الله 7 شهور بنحضر وكنا محتاجين حاجات من أمريكا ولندن وكنا محتاجين أرض محايدة زي دبي".

وتابع: "التحضير أكتر من التصوير وأنا مجرد فرد صغير جدا في منظومة كبيرة جدا عشان نطلع ده كله وده بإيد ربنا ويا رب تعجب الناس يا رب والبرنامج بين إيد ربنا وإحنا في مرحلة المونتاج والحلقات بتطلع من الفرن وربنا يسهل وييسر لنا والحلقات تطلع".

وقدم رامز جلال الشكر لقناة mbc ولمالك الشبكة الوليد بن إبراهيم ولرئيس القناة محمد عبدالعال بسبب الإنتاج الضخم الذي قدموه لإنتاج البرنامج، مشيرًا إلى أن طاقم عمل البرنامج وصل لـ450 شخصا: "أي حاجة بتحصل فضل الله وكرم كبير من ربنا".

وعن لون شعره في البرنامج قال رامز جلال: "اللون ده مفيش كوافير يعرف يجيبه وأنا روحت صبغته في المدابغ ومفيش كوافير يعرف يجيبه ودرجة اللون صعبة جدا وكان لازم تحلق شعرك عشان تعمل درجة اللون دي وعملتها عند واحد مشهور في مصر وأنه لقى واحد مجنون يجرب عليه اللون.