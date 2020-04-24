  لجنة لمراجعة وتصحيح أوضاع الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية بالسودان

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بتكوين لجنة خاصة بالمؤسسة العسكرية لمراجعة وتصحيح أوضاع الشركات التابعة لها، للإسهام في تعافي الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا- في مؤتمر صحفي للجنة مساء أمس الخميس - مضاعفة الجهود من أجل استرداد أموال الشعب السوداني المنهوبة والعمل بروح الشراكة بين المكونين العسكري والمدني لنهضة هذا الوطن وتعافي اقتصاده.

وأشار العطا، إلى القرار الصادر من المجلس العسكري سابقا بمصادرة فندق قصر الصداقة بالخرطوم بحري، كحق مسترد للقوات المسلحة، مع إهدائه لوزارة المالية كمرحلة جديدة لبداية الشراكة الحقيقية بين الشركات المدنية والشركات العسكرية.

من جانبه، أعلن عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد صلاح مناع، استرداد آلاف من الأسهم التجارية ومساحات شاسعة من الأراضي تتبع لرجل الأعمال عبدالباسط حمزة عضو النظام البائد.

وقال مناع إن الأملاك التي سيطر عليها عبدالباسط حمزة تقدر بأكثر من ملياري دولار، لافتا إلى أن جملة الأموال المصادرة والمستردة من حمزة تبلغ مليارا و200 مليون دولار.

"مانيس": مؤسسات الفترة الانتقالية حريصة على تأسيس الدولة المدنية وحكم القانون

من جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، إنه تم إرجاء قرار لجنة إزالة التمكين الخاص بإنهاء تعاقدات ووظائف أعداد كبيرة من منسوبي النظام البائد الذين حازوا على هذه الوظائف بصور غير مشروعة.

وأوضح مانيس، أن قرار الإرجاء سببه حلول شهر رمضان المعظم، مراعاة لأسرهم في هذا الشهر الفضيل، لافتا إلى أن اجازة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لتعديلات في قانون لجنة التفكك، سيُعزز ويدعم أداء اللجنة.

وأكد مانيس حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على تأسيس الدولة المدنية وحكم القانون، موضحا أن هناك من يسعى للتشويش على عمل اللجنة عبر إطلاق أخبار كاذبة ومفبركة.