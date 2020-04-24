أحدهما لطفل بعمر عامين.. مستشفى الراجحي في أسيوط يستقبل مصابين بكورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن مستشفى الراجحي الجامعي استقبلت أمس الخميس، حالتين جديدتين من مصابي كورونا، وذلك فى إطار بدء تشغيلها كمستشفى عزل لخدمة أبناء الجامعة، وفي إطار التنسيق والعمل المشترك مع وزارة الصحة لدعم العمل بمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

وقال رئيس الجامعةإن أحد الحالتين الجديدتين هو لطفل يبلغ من العمر عامين وهو ابن الممرضة التي تعمل بأحد عنايات مستشفى أسيوط الجامعي، وتم حجزها بالمستشفى أول أمس الأربعاء بعد ثبوت إيجابية إصابتها بالفيروس المستجد ، مضيفا إلى أنه تم حجز الطفل مع والدته بنفس الغرفة وذلك بعد ثبوت إيجابية إصابته.

وأضاف "الجمال" أن مستشفى الراجحي استقبلت أمس حالة إصابة ثالثة بعد الممرضة وابنها، وتخص قيادة أمنية سابقة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل مستشفى العزل بأبوتيج.

وأكد الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن جميع الحالات الثلاثة فى حالة صحية جيدة وتحظى برعاية طبية متميزة بمتابعة مباشرة من إدارة الجامعة وبإشراف الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحي وذلك على أيدى الأطقم الطبية من أبناء جامعة أسيوط ممن تلقوا تدريبات مكثفة .

من جهة أخرى، أكد رئيس جامعة أسيوط على مد العمل بقرارتخفيض العمالة وذلك لمدة أسبوعين آخرين ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وإعمالا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، أشار "الجمال" إلى أنه من المقرر أن تمتد ساعات العمل للعاملين بالإدارة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وإلى عمال الجامعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً مقدما خالص التهنئة إلى كافة أسرة الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، متمنيا أن يعيده على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات .