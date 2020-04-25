حظك اليوم السبت 25 -4 -2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم علم الأبراج بالصفات الشخصية الخاصة بكل برج على حدة، وتنقسم إلى 4 تقسيمات مختلفة وتتمثل في "أبراج ترابية، أبراج نارية، أبراج مائية، أبراج هوائية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وهدوءً وتتبادل المعرفة مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويدفعك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

راجع جيدا حساباتك وخطواتك لتزداد فرص نجاحك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إطلالة مشرقة فقط حافظ على اللباقة لتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة مريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تناغم القمر مع زحل يمدك بالحماس ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط اهتم بصحتك والزم الكتمان

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم الظهور وعدم الزهو بنفسك ومن المهم ألا تتكلم اليوم عن حياتك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يمدك باليقظة والطاقة واليوم تساعدك نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للتواصل بنجاح مع الأحباب والأصدقاء وقد يغير ذلك تفكيرك بشكلٍ ما وتجد سعادتك اليوم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تستطيع أن تتواصل مع الآخرين، لكن من غير المناسب أن تتسرع في اتخاذ قرارات اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك الضغوط.. وعليك أن تتمالك أعصابك لتغير أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يجعلك تخطط جيدا أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم مُلهم ومُقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدُك بالقدرة على إبهار من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد لطفي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع أن تقوم اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف وفي البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل والصحة مما يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تساعدك على التأثير فيمن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد بمنزل العلاقات يساعدك أن تعبر عن أفكارك بذكاء وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان وعليك اليوم أن تهتم بمن تحب وتقوم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.