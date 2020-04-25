انكسار العاصفة الترابية وانخفاض درجات الحرارة اليوم

تعرّضت مصر لرياح شديدة محمّلة بالأتربة، أمس، تزامناً مع أول أيام شهر رمضان، وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد، اعتباراً من اليوم انكسار العاصفة الترابية، وانخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مع استمرار فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء.

تأثر حركة الصيد والملاحة ببوغازى رشيد والمعدية وبحيرة إدكو بسبب العاصفة.. وأمطار خفيفة فى الإسكندرية

وفى الإسكندرية، هطلت أمطار خفيفة فى الساعات الأولى من صباح أمس على المدينة، بعد يومين من ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح محمّلة بالأتربة، ورفعت شركة الصرف الصحى درجة الاستعداد لاستقبال أى نوة أو تغيير فى الطقس بالمدينة الساحلية وسط الوجود فى الشارع لتنظيف الشنايش والمصبات.

وشهدت المدن الساحلية بالبحيرة، أمطاراً رعدية شديدة، مصحوبة برياح وموجة برد شديدة على بعض المناطق، خلال الساعات الأولى من صباح أمس، وتأثرت حركة الصيد والملاحة ببوغازى رشيد والمعدية وبحيرة إدكو، ولم تشهد الشوارع الرئيسية أى تجمع للمياه نتيجة سقوط الأمطار، وتعرّضت مدن «إدكو، رشيد، كفر الدوار» إلى سقوط أمطار رعدية شديدة، فيما شهدت باقى المدن أمطاراً متوسطة، وصاحبت الأمطار رياحاً شديدة ومتوسطة على بعض المناطق.

وضربت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، موجة من الطقس السيئ مصحوبة برياح شديدة محملة بالرمال، مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة.

وهبت عاصفة محملة بالرمال والأتربة على جميع مراكز محافظة بنى سويف، مما تسبب فى انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية بنطاق المحافظة، كما تسببت العاصفة الرملية فى عزوف المواطنين عن النزول للشوارع، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمدن والقرى، وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة