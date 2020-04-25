اليوم.. بدء بث ندوات نادرة على قناة الهيئة العامة للكتاب على يوتيوب

تبدأ الهيئة العامة للكتاب اليوم السبت، في بث مجموعة من الندوات النادرة، والمسجلة خلال دورات سابقة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، على قناة الهيئة العامة للكتاب على "يوتيوب"، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية والفنية الضخمة التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال قطاعاتها المختلفة، خلال فترة الحظر كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتعرض اليوم، ندوة لمحمد حسنين هيكل، وندوة للدكتور أحمد زويل، وذلك ضمن مجموعة الأنشطة المسجلة والمسابقات، التى تقدمها الوزارة بهدف إثراء الحصيلة المعرفية لجموع المصريين من مختلف الشرائح العمرية، بالإضافة لأنشطة خاصة بالأطفال، وذلك للحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وإبراز دور الإبداع فى بناء الإنسان وتطوير المجتمع.

ومن المقرر أن تتابع الهيئة بث ندوات مع أديب نوبل (نجيب محفوظ)، الكاتب الصحفى الكبير أنيس منصور، الفنان يحيي الفخرانى، الشاعر الكبير فاروق جويدة، والكاتب الصحفي مكرم محمد، الشاعر الكبير سيد حجاب، الكابتن محمود الخطيب، الفنانة يسرا، الفليسوف زكى نجيب محمود، الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى، الفنان محمود يس، الكاتب المؤلف سعد الدين وهبة.