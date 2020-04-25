أديب: الكمامات متوفرة في مصر بشكل يحسدنا عليه العالم.. بس مش بنستخدمها

قال الإعلامي عمرو أديب إن العالم سيمر بموجة ثانية من فيروس كورونا المقبل، في شهر سبتمبر من العام الجاري، مضيفًا: "كورونا هيجي تاني في الدور التحتاني".

وتابع "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الآراء تباينت بخصوص انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه لن ينتشر ثانية، كما اتفق معه طبيب فرنسي، لكن مستشار ترامب للشؤون الصحية قال إن الفيروس سينتشر في موجة ثانية، وهو ما اتفق عليه عدد كبير من المتخصصين.

وأردف: "كل العلاجات اللي اتكلمنا عليها مش نافعة، والعالم شغال على العلاج بالبلازما والأجسام المضادة، وفي الصين بيستنسخوا الأجسام المضادة، والإنجليز ممكن يعملوا مليون لقاح في سبتمبر الجاي".

وحول الوضع في مصر، قال أديب: "الكمامات متوفرة في مصر بشكل يحسدنا عليه العالم، بس إحنا مش بنستخدمها، حد في أمريكا حد كلمني وقالنا شوفوا طريقة توصلوا لنا بها الكمامة".