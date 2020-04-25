من الشرفات والسيارات.. الأستراليون والنيوزيلنديون يكرمون جيشي بلادهما

كرم آلاف الأستراليين والنيوزيلنديين جيشي بلديهما في احتفالات تم تنظيمها في الممرات الخاصة بسياراتهم وفي شرفات المنازل، بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا إلى إلغاء احتفالات ذكرى المعركة الدامية التي وقعت في شبه جزيرة جاليبولي بتركيا خلال الحرب العالمية الأولى، حسب "روسيا اليوم".

ووقفت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن اليوم السبت، في ممر السيارات الخاص بها مع خطيبها ووالدها.

وقالت في بيان لها "هذا العام تواجه كل الدول خطرا جديدا في الوقت الذي يتفاقم فيه تأثير فيروس كورونا في كل أنحاء العالم... ومع مواجهتنا هذه التحديات الجسيمة نتذكر شجاعة الذين أدوا الخدمة باسم السلام والعدالة".

وتدفق الشعب الأسترالي أيضا إلى الشواطئ لإشعال الشموع وتكريم الجيش الذي قاتل في حروب كثيرة عبر العالم.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ضمن مجموعة من الأشخاص الذين تم السماح لهم بحضور احتفال عند النصب التذكاري الوطني للحروب.

ويحضر عشرات الأشخاص في أستراليا ونيوزيلندا بشكل معتاد قداديس أو مسيرات في 25 أبريل لإحياء ذكرى المعركة الدامية التي وقعت في شبه جزيرة جاليبولي في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.

ولكن نظرا لحظر التجمعات العامة في الوقت الحالي من أجل وقف تفشي فيروس كورونا، طلبت السلطات من السكان أن يقيموا قداديس مصغرة في بيوتهم.